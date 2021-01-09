Sırt çantalarından uyuşturucu çıkan şahıslar tutuklandı

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Osmaniye’de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada sırt çantalarından 5 kilo 850 gram kubar esrar çıkan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları uygulama esnasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada H.A. ile M.D. isimli şahısların sırt çantalarından 10 parça halinde 5 kilo 850 gram kubar esrar bulundu. Şahıslar olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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