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Sokağa çıkma kısıtlamasında, doğadaki kuş ve nehirdeki balıklar beslendi

DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında, doğadaki kuş ve nehirdeki balıklar beslendi


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de `Kızaktaki Bisikletçiler´ adlı bir grup doğasever, Ceyhan Nehri´ndeki balıklar ile çalılıkların kenarlarında yaşayan kuşları özel hazırladıkları yemlerle beslediler.
`Kızaktaki Bisikletçiler´ isimli bir grup doğasever, sokağa çıkma kısıtlamasında 35 kilometre pedal çevirerek ulaştıkları Ceyhan Nehri çevresinde kuşlar ile balıkları besledi. Grup üyeleri, kendi evlerinde ürettikleri mısır ve hazırladıkları özel ekmek karışımlı püreyle nehirdeki balıklar ile çalılıkta yaşayan kuşları besledi.
`BALIK OLMAZSA KUŞ DA OLMAZ´
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, HAYTAP olarak sadece kedi ve köpeklerin haklarını savunmadıklarını, kalbi atan tüm canlıların yaşam hakkını savunduklarını söyledi. Laçinbala, "Yaşamış olduğumuz iklim krizinden dolayı sularımız gün geçtikçe azalıyor. Bizler de bugün buraya gelerek evde yaptığımız mısır, buğday, ekmek ve yağ karışımıyla elde ettiğimiz özel püreleri balıklara verdik. Kuşlarımız için de çalılıkların kenarlarına bu yemlerden bıraktık. Balık, doğada olmazsa kuş da olmaz. Eğer kuşlar, bu mekanları terk ederse yeşil alanlarımız biter. Özellikle göçmen kuşlar, ağaçların meyveleriyle beslenir, göç ederken dışkı yoluyla birçok ağacın tohumunu farklı yerlere taşır ve doğanın gelişimini sağlar. HAYTAP olarak biz de bu minik canlara, ufak bir katkıda bulunduk. Etkinliklerimizde özellikle bisiklet kullanmayı tercih ediyoruz.  Doğaya sadece bisikletizimizi, kuşlar ve balıklar için de yemleri bırakıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-01-10 15:03:58

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