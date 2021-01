Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Merdiven altı klinikler kanserden beter sonuçlar doğurabilir” Diş Hekimi Mustafa Kadir Toktaş, ağız diş sağlığında uyguladıkları güncel estetik ve pratik çözümlerin çoğu zaman kişiler için hayat kurtarıcı nitelikte olduğunu söyledi

Estetik diş hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan implant uygulamasının kanser yapmadığını ancak merdiven altı kliniklerde yapılacak yanlış bir uygulamanın kanserden daha tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Estetik, pratik ve sağlıklı diş çözümlerine ilişkin bilgiler veren Dr. Toktaş, implant uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış kılıcı bir çözüm olduğunu, alerji ya da kanser riskinin bulunmadığını söyledi. Dr. Toktaş, “Altını çizerek söylemeliyim ki merdiven altı kliniklere gitmeyin. Allah korusun, kanserden daha kötü sonuçlar doğabilir” dedi.



Bonding uygulaması nedir?

Boanding uygulamasının dişlere dokunmadan, onları aşındırmadan, kesip küçültmeden kısa sürede uyguladıkları estetik dolgular olduğunu kaydeden Dr. Muhammet Kadir Toktaş, “Dişler arasında 12 mm’lik boşluğu kapatmada ve ön bölge diş kırıklıklarını düzeltmede yaptığımız işlemlerdir. Bu işlemin en önemli avantajı, kısa sürede yapılabilmesidir” şeklinde konuştu.

Çocuklarda erken çekilen dişlerin kaymalara, çene yapısında problemlerin oluşmasına ve alttan gelen daimi dişlerin yamuk çıkmasına neden olduğuna dikkat çeken Toktaş, bu durumun ileride tel tedavisine varacak problemlere yol açtığını anlattı.

Diş tedavisinde Botoks’un ise “Botilinum” denilen bakteriden elde edilen bir ajan olduğunu ve tıp camiasında yıllardır kullanıldığını hatırlatan Dr. Toktaş, şöyle devam etti;

“Botoks, önceleri göz kapaklarının hareket yetersizliğinde kullanılmaya başlandı, şimdilerde ise estetik amaçlı kullanılıyor. Sonrasında diş hekimliğinde de yer etmiş. Gece istemsiz olarak diş gıcırdatan hastalarımıza önerdiğimiz gece plakları yeterli değildir. Masseter (çiğneme) kasının fonksiyonunu azaltmamız gerekir. Bu işleme “masseter botoksu” denir. Bunun yanında diş eti gülümsemesine adını rahmetli Kemal Sunal’dan alan “Kemal Sunal Gülüşü” deriz. Gummy smile botoksu ve eklem bölgesini rahatlatma amacıyla yapılan botoks da bizim alanımızdadır. Bunu 510 dakikalık bir sürede insülin enjektörü ile yaparız. Ağrısız bir işlemdir”



Snap on Smile hayat kurtarır

Snap on Smile uygulamasının ise bilinen adıyla tak gülümse protezi olduğunu belirten Dr. Mustafa Kadir Toktaş, “Hastalarımızın sahne, düğün, toplantı gibi organizasyonlarından önce hazırlanan bir protezdir. Kısa zamanda hayat kurtarır. Hasta ağzından ölçü alınır. Ortalama 1 hafta içinde üretilip teslim edilir. Kullanımı rahattır. Özellikle iğne korkusu olan hastalarımız tarafından çokça tercih edilir. Estetiktir. Hastalarımız, bembeyaz bir gülüşe sahip olur. Bunun için her çenede en az 4 tane diş olması önemlidir”

Zirkonyum dişin avantajları

Gülüş tasarımı yaptıkları ve gülüşünü değiştirmek istedikleri hastalarda zirkonyum diş uygulamasının sıkça kullandığımız bir protez kaplama olduğunu belirten Dr. Toktaş, “Metal porselen dişlere göre ışığı geçirme özelliğinin bulunması ve ana dişimiz gibi gözükmesi en büyük avantajlarındandır. Bunun yanında leke tutmaz ve plak oluşumu gözlenmez. Kaygan ve parlaktır. Ağız kokusu özelliği yoktur. Kısa sürede yapıldığından çok tercih edilir.” Diye konuştu.

