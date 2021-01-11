Kadirli Kaymakamı Arık'ın testi pozitif çıktı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Kaymakamı Ahmet Arık’ın Covid19 testi pozitif çıktı.

Kaymakam Ahmet Arık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar, pazar günü yaptırmış olduğum korona virüs testim pozitif çıkmıştır. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine evde tedavime devam etmekteyim. Çok şükür sağlık durumum gayet iyi ve kendimi iyi hissetmekteyim. Sağlık çalışanlarımıza fedakar çalışmaları nedeniyle teşekkür ederim. Selam ve dua ile" dedi.

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