Turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda turşu bidonuna gizlenmiş 580 gram uyuşturucu ile tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen materyaller ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 15 kişinin adreslerine baskın yaptı. Ekipler, şüphelilerin tamamını gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 9 mermi, turşu bidonu içerisine gizlenmiş 580 gram sentetik kannabionid, 22 gram esrar, 14 gram esrar tohumu, 1 hassas terazi, 1 büyüteç, el yazması Arapça kitap, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, Arapça yazılar ve kartal figürü bulunan kolye ucu ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-01-11 16:16:46



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