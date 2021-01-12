Osmaniye’de bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

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Osmaniye merkeze bağlı Kırmcılı köyünde bulunan Tülücüler Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tanılı 9 pozitif vaka ve 9 temaslı kişi tespit edilmesinin ardından bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrol amacıyla merkeze bağlı Kırmcılı Köyünde bulunan Tülücüler Mahallesi karantinaya alındı.

Kuruldan yapılan açıklamada, “Söz konusu vakaların Tülücüler Küme evlerinde 4 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Kırmacılı Köyü Tülücüler Mahallesinin karantiya alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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