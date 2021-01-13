Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasından azalacağı Osmaniye’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasından azalacağı bölgede rüzgar güney yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli, bölgenin yüksek kesimlerinde ise fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Bugün Adana, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (2150 kg/m2), Adana’nın kuzeyi (Pozantı, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde (Andırın, Göksun ve Afşin) yer yer çok kuvvetli (5175 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rakımı bin 300 metrenin üzerinde olan yerlerde yağışın kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Osmaniye’de 11, Kahramanmaraş'ta 8, Adana'da 12, Gaziantep'te 7, Mersin'de 14, Hatay ve Kilis'te 10 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Osmaniye’de 22, Mersin'de 20, Adana'da 19, Gaziantep'te 14, Hatay'da 16, Kilis’te 15 ve Kahramanmaraş'ta 14 derece olacak.

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