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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karda mahsur kalan araçları AFAD kurtardı

İHA

Karda mahsur kalan araçları AFAD kurtardı

Osmaniye’nin Zorkun Yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı bugün kent merkezinde etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Osmaniye merkeze bağlı Zorkun Yaylasında etkili olan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarıyla birlikte mahsur kaldı. Sürücüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Hazırlıklarını yapan ekipler yaylada mahsur kalan 6 aracın yanına ulaşmayı başardı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra AFAD araçlarına bağlanan araçlar saplandıkları yerden çıkartıldı.
Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, kent merkezinde yağışların yağmur yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağı uyarısında bulundu.

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