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FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci: “Yeni teknolojiler, sosyal yapıyı hızla dönüştürecek“

İHA

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci: “Yeni teknolojiler, sosyal yapıyı hızla dönüştürecek“

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci, insan ve toplum yaşamına hızla giren yeni teknolojilerle sosyal yapının 2021 sonrası köklü değişim ve dönüşüm yaşayacağını söyledi.
Dünyada yakın gelecekte insan hayatına girecek ve günlük hayatta daha sık karşılaşacak teknolojiler hakkında bilgiler veren FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci, “Teknoloji baş döndürücü bir hızla hayatın her alanında kendisini net bir şekilde hissettiriyor ve yapay zekâ ile dünya tam anlamıyla büyük bir değişime girdi. 2021 dünyamız için büyük bir değişim dalgası getiriyor. Bir yanda gezegenimiz giderek ısınıyor, devam eden Covid19 ile yaşam şartları zorlaşıyor ve toplumsal kargaşalar artıyor. Diğer yanda bilim, tıp ve teknoloji hızla ilerliyor. 2021 yılı ve sonrası düzenin ve sosyal yapının dönüşümünü köklü biçimde etkileyecek bir dizi bilimsel ve teknolojik gelişmeye sahne olacak.” diyen FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci, yakın gelecekte hayatımızda olacak” dedi.

Otonom araçlarla trafiğin kuralları yeniden belirlenecek
Çalışmaları hala devam eden ve yakın gelecekte hayatımızda olacak otonom, sürücüsüz araçların çalışmalarının ABD merkezli birçok firma tarafından son aşamalarına yaklaştığına dikkat çeken Lüleci şöyle devam etti;
“ 2024 gibi ilk örneklerinin trafikte olacağı otonom araçlar hayatımızı kökten değiştirecek. Bu sayede gideceğimiz yere yorulmadan gidebileceğimiz gibi birçok firma da ürün dağıtımlarını şoförsüz olarak gerçekleştirebilecek. Bu konuyla ilgili olarak Apple, BMW, Tesla, Ford, General Motor, Google ve Samsung gibi markalar çalışıyor.

Yapay zekâ pek çok şeyi değiştirecek
Yapay zekâ son zamanlarda adını sıkça duymaya alıştığımız bir konu. Yapay zekâ birçok şeyi değiştirecek. Onlardan bir tanesi de sinema. Fütüristler 20 yıl içinde yapay zekâ tarafından yazılan bir senaryonun Oscar kazanabileceği iddiasında. Ayrıca yeni yapay zekâ teknolojileri iş hayatında etkisini daha fazla hissettirecek. Karar verme mekanizmalarında etkili olacak ilk yapay zekâ makinesi, 2026 yılında kurumsal yönetim kuruluna katılacak, süreçlerle ilgili görüş sunacak.

Robotik rehber köpekler
Görme engelli kişilere yardımcı olacak robotik rehber köpekleri de 2030’a kadar günlük hayatta göreceğiz. Robotik köpekler, gerçek zamanlı verileri kullanarak, belirlenecek varış noktalarına engelli kişilerin hızlı ve güvenli rotalarla erişmesini sağlayacak.

Kablosuz elektrik
Telefonlar şarj kablolarından kurtuluyor. Ünlü mucit Nikola Tesla’nın havadan elektrik iletme konsepti bu yıl son tüketiciye ulaşacak. Ossia firmasının geliştirdiği Cota teknolojisi, radyo dalgalarıyla birkaç voltluk pilleri onlarca metre uzaktan şarj edebiliyor.

Eliniz bir telefon olacak
İlk implant mobil telefonlar, ticari olarak 2025’te kullanılmaya başlanacak. İmplant telefon, elinizin içine küçük bir operasyonla çip takılması demek. Bu çip, hayatınız boyunca elinizde kalacak ve hem internet hem de fiziki bir cep telefonuyla bağlantılı olabilecek. Çip aynı zamanda sahibinin sağlığını da gözetecek. Biraz uçuk gelecek ama bu çip, beyin dalgalarıyla da iletişim kurabilecek. Bu durumda sözlü komutlara bile gerek kalmıyor. Sevgilinizi düşünmeniz ve onunla konuşma isteğinde olmanız yeter. Çip bunu anlayıp hemen kendisini arayacak.

Sensörler iş başında
2022 yılına kadar bütün dünyada bir trilyon kadar sensör (algılayıcı), internete bağlanmış olacak. Sensörler ucuzladıkça ve bilgisayarların bu sensörlerden gelen bilgileri işleme kabiliyeti arttıkça, internet ağı bu tip cihazlarla enformasyon seline kapılacak. Peki bu sensörler ne işe yarayacak? Çok çeşitli sensör var. Darbe sensöründen alarm sensörüne, güvenlik sensöründen, meteorolojik şartları gözetleyen sensörlere kadar. Örneğin kışın boş kalan yazlığınızı kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Sensörler size evinizin su basıp basmadığından, içeri zorla girme teşebbüsü olup olmadığından, evin ısı durumuna, nemlenme ya da küflenme durumuna kadar size sayısız bilgi verebilecek.”

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