Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda düzenlenen programda Atatürk'ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. Siren çalarak gara gelen Türk bayrağı ve çiçeklerle süslenmiş trenden inen izciler, Türk Bayrağı'nı Vali Erdinç Yılmaz’a sundular. Vali Erdinç Yılmaz bayrağı öperek teslim aldı. Temsili bayrak teslim törenin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla mehteran takımı günün anlam ve önemine binaen marş söyleyerek gösteriler sundu. Gösteriler sırasında Atatürk'ün Osmaniye’ye gelişinin 96'ncı yıldönümü nedeniyle 21 pare top atışı yapıldı.

Tren istasyonunda düzenlenen programın ardından Devlet Bahçeli Meydanı’na geçen protokol mensupları Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Vali Erdinç Yılmaz’ın şeref defterini imzalamasıyla program sona erdi.

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