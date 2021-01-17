İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Osmaniye Devlet Hastanesi bahçesindeki bir ağaçta mahsur kalan ve bir türlü aşağıya inemeyen kedinin sesi çevredekilerin dikkatini çekti. Bir yakınını ziyaret için hastanede bulunan Mücahit Çatal, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Demir korkuluklardan tutunarak ağaca uzanan Çelik, kediyi bulunduğu yerden alarak, aşağıda bekleyenlere teslim etti. Sağlıklı olduğu gözlenen ve hastane bahçesine bırakılan kedi hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ise kediyi kurtaran Çatal'a teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-01-17 12:28:01
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