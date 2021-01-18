Kendi imkanıyla kurduğu serada organik domates yetiştiriyor Osmaniyeli Saffet Altun, yazın nasıl tüketiliyorsa doğal serada üretilen domateslerin de gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kendi imkanlarıyla kurduğu 600 metrekare serada organik domates yetiştiriciliği yapan Saffet Altun, organik olarak yetiştirilen domatesleri vatandaşların rahatlıkla tüketebileceğini söyledi.

Düziçi'ne bağlı Gümüş köyünde çiftçilik yapan Saffet Altun, kendi imkanlarıyla 600 metrekare alana sera kurdu. Sera içerisinde domates üretimi yapan Altun, ilk hasadını yaptı. Domateslerini organik olarak tavuk ve solucan gübresiyle yetiştirdiğini kaydeden Altun, domatesin yapısına aykırı gelen kimyasal ilaç kullanmadığını söyledi.

Kışın tüketilen domateslerin zehir olduğunu söyleyenlere de tepki gösteren çiftçi Saffet Altun, “Yaklaşık 600 metrekare alanda seracılık işiyle uğraşıyorum. Doğal kendi imkanlarımızla yetiştirdiğimiz domatesler içerinde kimyasal madde kullanmadık. Tamamen doğal olan tavuk gübresi ve solucan gübresiyle üretim yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz domateslerden de anlaşılabileceği gibi domatesin yapısına aykırı gelen hemen kızarmasını sağlayacak kimyasal ürünler kesinlikle kullanmıyorum. Tamamen doğal gübreleme yapıyorum. İlk hasadımızı yaptık. Şunu da belirtmek isterim ki 'sera domatesleri zehirli, insan sağlığına zararlı' diye haberler yapılıyor. Bunun aslı kesinlikle yoktur. Yazın nasıl tüketiliyorsa domatesi doğal serada üretilen domatesleri de öyle tüketebilirler. Çünkü içerinde kesinlikle ilaç yoktur. Genç çiftçilerimizin de desteklenmesini istiyorum. Köylerden kentlere göçler başladı. Gençler şirketlere çalışmaya gidiyor. Devletimiz genç çiftçilere daha fazla destek sağlarsa böyle bir seranın bir ailenin değil üç ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

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