Osmaniye'de "zirai don" uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece arasında azalacağı Osmaniye’de zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların yağışla birlikte 13 derece arasında azalacağı bölgede rüzgar kuzey yönünden orta zaman zaman kuvvette esecek.

Yapılan son değerlendirmede, “21 Ocak Perşembe günü sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Osmaniye ve Adana’da iç kesimlerde hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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