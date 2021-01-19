Osmaniye’de seyir halindeki traktörün arkasına tutunarak giden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Düziçi’nde ilçesinde bulunan bir caddede seyir halinde ilerleyen traktörün römorkuna tutunan patenli 4 genç trafikte tehlike oluşturdu. Seyir halindeki bir başka sürücü tarafından görüntüleri çekilen patenli gençlerin bir süre römorktan tutunarak ilerlediği görülüyor. Tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen gençlerden birisinin römorku bırakmasıyla diğerlerinin de römorku bıraktığı görülüyor.

Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan gençler daha sonra gözlerden kayboluyor.

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