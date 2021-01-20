Osmaniye’de korona virüs denetimleri

Osmaniye’de korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Osmaniye’de vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte korona virüs denetimleri de durmaksızın devam ediyor. Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi’nde korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulunarak, “Sağlığımız için hepimiz için kurallara mutlaka uymalıyız, eğer çevremizde uymayanlar varsa onları da uyarmalıyız. Lütfen bu konuda hassas davranalım ve kurallara uyalım. Kurallara uymamız hepimizin sağlığı için hayati derecede önemlidir” dedi.

Vatandaşların kurallara uyduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz, “Bugün Cevdetiye Belde’mizde hem esnaflarımızı ziyaret ederek hatırlarını sorduk hem de Covid19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza kurallara uyma konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu kurallara uyarak hep birlikte korona virüsü yeneceğiz” diye konuştu.

Denetimlere Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer, OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy da katıldı.

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