Cerrahi maskeli bisiklet hırsızı güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip, yakalandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de cerrahi maskeyle yüzünü gizleyerek çok sayıda bisiklet hırsızlığı olayına karışan Mesut Ç., 20 ayrı güvenlik kamerası incelenerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut Ç. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte yaşanan bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki 20 ayrı kameranın kayıtlarını inceledi. Hırsızlık yaparken yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen şüphelinin tehdit, hakaret, kasten yaralama, bisiklet hırsızlığı ve evden hırsızlık olmak üzere toplam 20 ayrı suç dosyası bulunan Mesut Ç. olduğu belirlendi. Mesut Ç. sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin arından savcılığa sevk edilen Mesut Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-01-20 10:17:20



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