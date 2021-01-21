Osmaniye’de narkotik uygulamalarında 9 kişi tutuklandı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik uygulamalarında gözaltına alınan 30 kişiden 9’u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan bir haftalık uygulamalar kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 9’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 14 şahsın ise haklarında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan adli işlem yapıldı.

Aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 222 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

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