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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yılmaz: "Depreme daha hazırlıklıyız"

İHA

Vali Yılmaz: "Depreme daha hazırlıklıyız"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, binaların sıkı bir kontrolden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz bu nedenle hazırlıklı olmak zorundayız. Her geçen gün devlet olarak daha hazırlıklıyız. İnsanlarımızın daha hazırlıklı olmalarını sağlamalı, bu konuda onları bilinçlendirmeliyiz” dedi.
İl Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut’un açılış konuşmasıyla devam etti. Bulut, “Afet Risk Azaltma Planı, afetlerin olası etkilerini ve meydana getirdiği kayıpları gösteren; kayıpların en aza indirilebilmesi amacıyla yapılması gereken eylemleri bir süreç dâhilinde belirleyen ve bu eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşları tanımlayan, ekonomik, sosyal ve çevresel dirençliliği hedefleyen bir plandır. Afet risk azaltma planlamasının temel amacı; afete dirençli toplum ve yerleşim alanları oluşturmaktır. Afet risk azaltma planlaması, doğa veya insan kaynaklı tehlikenin toplumdaki kentsel ve doğal çevre üzerinde doğurabileceği etkilerin öngörülmesini, bu etkileri azaltma amacıyla eylemler ve sorumluklar belirlenerek bu eylemlerin hayata geçirilmesi surecini kapsar. Afet Risk Azaltma Planı’nın temel hedefi, yerleşimlerin doğal, teknolojik ve insanlardan kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek afetlere maruz kalınmasını ortadan kaldırmak ve azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesidir. Afetlere maruz yerleşimlerde afet tehlikesi ve zarar görebilirlikleri, başka deyişle riskleri belirlemek ve stratejik planlama yöntemleri kullanarak Afet Risk Azaltma Planları geliştirmek dirençli toplumlar oluşturulabilmesi için bir gerekliliktir. Bu kapsamda hazırlanacak “Osmaniye İl Afet Risk Azaltma Planı” Osmaniye ilinin afet riskleri, fiziki ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak olası afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken stratejiler ve eylemleri tanımlayan bir belge olacaktır. Bu amaçla, can ve mal kayıpları yaşadığımız doğal ve teknolojik kaynaklı afetlerin gündemde olduğu böyle bir dönemde hazırlanacak bu planın gelecekteki çalışmalarımıza da önemli bir katkı sunacağına inanıyor, emeği geçecek tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Afet durumunda herkesin yapması gerekeni bilmesinin önemli olduğunu söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, “Hazırlayacağımız plan, afet öncesi ve sonrası için hazırlıkları içeren bütüncül bir plan olacak. Elbette afet sonrasının yönetimi de çok önemli ki bunu zaten dünyada en iyi yöneten ülkelerden biriyiz ama asıl yapılması gereken afet öncesi hazırlıklar. Afet öncesi yapılacakları planlı yapmak, uygulamaya koymak gerekiyor. Plan hazırlanmasının yanı sıra uygulamanın da yapılması çok önemlidir. Bir afet durumunda herkesin hazır olması, ne yapacağını bilmesi gerekli. Bu nedenle hazırlayacağımız plan, afet öncesi ve sonrası için hazırlıkları içeren bütüncül bir plan olacak. Öncelikle yapılarımızın güçlendirilmesi, depreme dayanıksız olan binaların yıkılması gerekiyor. Binalarımızı sıkı bir kontrolden geçirmemiz gerekiyor. Depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz bu nedenle hazırlıklı olmak zorundayız. Her geçen gün Devlet olarak daha hazırlıklıyız. İnsanlarımızın daha hazırlıklı olmalarını sağlamalı, bu konuda onları bilinçlendirmeliyiz“ dedi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İlçe Belediye Başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl Müdürleri katıldı.

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