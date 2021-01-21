Osmaniye’nin Amanoslar bölgesinde devam eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç21 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya ait sığınakta patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri ve güvenlik korucuları tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Osmaniye Merkez 2021/21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç21 operasyonu kapsamında ‘Ara, bul ve yok et’ taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda patlayıcı madde, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili gerekli adli tahkikat başlatıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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