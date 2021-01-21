Osmaniye´de DEAŞ´ın uyuyan hücresine operasyon: 1 tutuklama

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE polisi, DEAŞ´ın cezaevinde tutuklu bulunan sözde Türkiye emiri Mahmut Özden´le bağlantılı olduğu tespit edilen C.A.´yı, evine düzenlediği baskınla yakadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ´ın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün uyuyan hücresi olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, cezaevinde tutuklu bulunan DEAŞ´ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu belirlenen C.A.´nın saklandığı eve baskın düzenledi. Ekiplerce gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-01-21 19:05:43
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