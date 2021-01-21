Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı

"Yaşamın ne kadar güzel olduğunu o odada anladım"

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında, Suriye uyruklu Başer Halaf ağır yaralandı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi Nato Yolu'ndaki bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Suriye uyruklu Başer Halaf'ın evinden dumanların yükseldiği görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evde baygın halde buldukları Halaf'ı dışarıya çıkartarak, sağlık ekibine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Halaf'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan, itfaiye erlerince diğer evlere sıçramadan söndürülen yangının, odun sobasından çıktığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-01-21 21:07:24



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