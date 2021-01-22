Osmaniye’de bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

Osmaniye merkezde yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan karantina sona erdirildi.

Osmaniye’de korona virüs tedbirleri kapsamında bulaşın önlenmesini sağlamak amacıyla karantinaya alınan Kırmacılı Köyü Tülücüler Mahallesi’nde uygulanan 10 günlük karantina sonrasında yeni vakaların çıkmaması nedeniyle kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez İlçe Kırmacılı Köyü Tülücüler Mahallesinde 02 Ocak 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid19) tanılı toplam 9 pozitif vaka ve bunların temaslısı 9 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Tülücüler küme evlerinde 4 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Kırmacılı Köyü Tülücüler Mahallesi’nin karantinaya alınması kararı alınmıştır. Bugün de yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 22 Ocak 2020 tarih itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi

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