Eski futbolcu, yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu, özel partilerin aranan ismi oldu

Bir dönem Beşiktaş JK Futbol Kulübünde ve genç milli takımda futbol oynayan Anıl Canbıçakoğlu, oyunculuk kariyerinin ardından DJ olarak boy göstermeye başladı. Her zaman müzikle haşır neşir olan Canbıçakoğlu, şimdiden özel partilerin aranan ismi oldu.

Futbol oynarken de müziğin içinde olduğunu anlatan DJ Canbıçakoğlu, “Futbol kariyerimde dahi müzik her daim hayatımda yer aldı. Maçtan çıkar eve müzik stüdyoma koşardım. Orada tüm stresimi atar sanki yeniden canlanırdım” dedi.

Türkiye’de bulunan özel radyolar içinde çok ayrı bir yere sahip olan F9 DJ’leri ile sergilemekte olduğu başarılı performanslarıyla göz dolduran Anıl Canbıçakoğlu, futbol ve müziği birbirine benzeterek, “Birini bedeninizle diğerini beğenilerinizle yaptığınız iki ayrı yetenek sahnesi” ifadesini kullandı.

Ne kadar sevse de futbol için belli bir yaş sınırı olduğunu ve her ikisini aynı anda yürütmenin mümkün olmadığını bildiği için belli bir yerde futbolu bıraktığını belirten ünlü DJ, “Tamamen müziğe yönelmem gerektiğini biliyordum. Bu nedenle doğru zamanda durmam gereken yerde durdum ve müziğe yöneldim “ diye anlattı.

Ev partilerinde yoğun talep aldığını belirten Canbıçakoğlu, bu alanda da oldukça başarılı olarak ünlü mekanların da vazgeçilmezi olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

