Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: “Müzik setim terapi araçlarım gibi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: “Müzik setim terapi araçlarım gibi”

İHA

Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: “Müzik setim terapi araçlarım gibi”

Bir dönem Beşiktaş Futbol Kulübü ve genç milli takımda top koşturan ve futbolu bıraktıktan sonra DJ olarak hayatına devam eden Anıl Canbıçakoğlu, müziğin en baştan beri hayatında olduğunu belirterek “Müzik setim ve şarkılar benim terapi araçlarım gibi” dedi.
VIP partilerin aranan DJ’ yi olan Anıl Canbıçakoğlu kariyerine futbolcu olarak başladığını ancak belli bir yaştan sonra buna devam etmekte zorladığını belirterek, “Ben de yeşil sahalardan eğlence mekanlarına transfer olmaya karar verdim. İçimde müzik aşkı her zaman vardı. O yüzden futbol oynarken de müzik hep benimle birlikteydi. Müzik setim ve şarkılar benim için terapi araçlarıydılar. Ama şimdi işim ve hayatım oldular. Uzmanların ifade ettiği gibi insan sevdiği işte çalışınca hayatı boyunca aslında işe gitmemiş olur. Ben de sevdiğim işi yapıyorum üstelik üzerine bir de para kazanıyorum. Hem de eğleniyorum. Bir insan işinden daha fazla ne gibi beklenti içinde olur bilemiyorum” dedi.
Ünlü radyo DJ leri ile performanslar sergileyen Anıl Canbıçakoğlu, kendini bu alanda en iyi olmak istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibini de bularak teslim etti Sokakta bulduğu 4 bin 800 liranın sahibini bulmak için kapıların zilini tek tek çaldı, en sonunda paranın sahibini bularak teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibini de bularak ...
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi ...
Ardem Fur Home'dan dünya pazarına iddialı giriş
YEREL HABERLER Ardem Fur Home'dan dünya pazarına iddialı giriş
Kısıtlamada canı sıkıldı karda drift yaptı
YEREL HABERLER Kısıtlamada canı sıkıldı karda drift yaptı
Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı
MOD CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, artık inovasyon tabanlı işbirlikleri için güçlü bir partner”
YEREL HABERLER MOD CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, artık ...
Baba oğlun arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Osmaniye'de bir baba, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurup ağır yaraladı
YEREL HABERLER Baba oğlun arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Osmaniye'de ...
Tartıştığı oğlunu tüfekle göğsünden vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu tüfekle göğsünden vurdu
Osmaniye’de birinci doz aşılama tamamlandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de birinci doz aşılama tamamlandı
Organik ürün dolandırıcıları adli kontrol şartıyla serbest
YEREL HABERLER Organik ürün dolandırıcıları adli kontrol şartıyla ...