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Topladığı plastik şişelerle öğrencilere umut oluyor Osmaniyeli Mehmet Özkan, pandemi döneminde ev ve iş yerlerinden topladığı plastik şişelerden elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi öğrenci ve gençlere mont, bot ve kırtasiye desteğinde bulunuyor

İHA

Topladığı plastik şişelerle öğrencilere umut oluyor Osmaniyeli Mehmet Özkan, pandemi döneminde ev ve iş yerlerinden topladığı plastik şişelerden elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi öğrenci ve gençlere mont, bot ve kırtasiye desteğinde bulunuyor

Osmaniye Gençlik Merkezi’nde gençlik lideri olarak görev Mehmet Özkan, başlattığı geri dönüşüm projesiyle ihtiyacı olan öğrencilerin umudu oldu. Pandemi döneminde ev ve iş yerlerinden topladığı plastik şişelerden elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi öğrenci ve gençlere mont, bot ve kırtasiye desteğinde bulunuyor.
Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından başlayan pandemi döneminde insanların ev ve iş yerlerinde hazır su tükettiklerini fark eden Osmaniye Gençlik Merkezi’nde görevli Mehmet Özkan, plastik şişeleri geri dönüşüme kazandırmak için ‘Siz biriktirin biz gelip alalım’ sloganıyla bir proje hazırladı. Ev ve işyerlerinden haftanın belirli günlerinde topladığı şişeleri biriktiren Özkan, daha sonra şişeleri geri dönüşüme kazandırıyor. Buradan elde ettiği parayla da ihtiyaç sahibi öğrenci ve gençlere mont, bot ve kırtasiye yardımında bulunan Özkan, kış aylarında sıcak yüreklere dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Siz biriktirin biz gelip alalım”
Topladığı plastik şişelerle ihtiyaç sahibi öğrenci ve gençlere destek olmaya çalıştığını ifade eden gençlik lideri Mehmet Özkan, “Osmaniye Gençlik Merkezi’nde gençlik lideri olarak görev yapıyorum. Pandemi sürecinde insanların evlerde daha fazla vakit geçirdiğini gördük. Bu süreçte de hazır su tükettiklerini fark ettik. Ben de geri dönüşümü olan plastik şişelerle bir proje yapmak istedim. Vatandaşların evlerinde ve iş yerlerinde bulundurduğu plastik şişeleri haftanın belirli günlerinde toplayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Buradan aldığımız parayla da öğrencilere ve desteğe ihtiyacı olan gençlere kırtasiye malzemeleri ve giyim konularında yardımcı oluyoruz. Atılan bu şişleri çöpe atıldığını gördükten sonra hem geri dönüşüme dönüştürmek hem de insanların da bizlere vermiş olduğu destekleri hayra dönüştürmeye amaçladık. Ciddi bir aşamadayız. Siz biriktirin biz gelip alalım diyerek projemize devam ediyoruz. Şişeleri haftanın belirli günlerinde toplayıp geri dönüşüme kazandırdık. Bu soğuk kış günlerinde bazı öğrenci ve gençlerimize mont ve bot yardımında bulunduk. Ayrıca okuma kitabı ve boya kalemlerine kadar birçok destekte bulunduk” diye konuştu.

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