Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı

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Osmaniye’nin merkeze bağlı Sakarcalık köyünde, yeni vakaların çıkmaması nedeniyle, 8 Ocak'ta başlayan karantina uygulaması kaldırıldı.

Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Covid19 tedbirleri kapsamında 8 Ocak’ta karantinaya alınan Sakarcalık köyündeki karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.

Kuruldan yapılan açıklamada, “Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 1. maddesinde ilimiz merkez ilçe Sakarcalık köyü 03 Ocak 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid19) tanılı toplam 14 pozitif vaka ve bunların temaslısı 9 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Sakarcalık köyünde 6 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 08 Ocak 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Sakarcalık köyünün karantinaya alınması kararı alınmıştır. Yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 25 Ocak 2021 tarih itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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