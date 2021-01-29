Kulağı ve burnu parçalanmış halde bulunan kediye tedavi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)HATAY'ın Erzin ilçesinde girdiği otomobilin motor kısmında kulağı ve burnu parçalanmış halde bulunan sokak kedisi, Osmaniye'de tedaviye alındı. Gözünde enfeksiyona bağlı ciddi görme kaybı da olan kedinin ağız ve diş muayenesi de yapıldı.

Hatay´ın Erzin ilçesinde köpeğini gezdirirken yolda yaralı bir kedi gören Türkçe öğretmeni Sıdıka Büyükgebiz, ilçede kapsamlı veteriner kliniği bulamayınca, internetten yaptığı araştırma sonucu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaştı. Genelde bölgede keçi ve koyun bakıldığı için kedi ve köpekle pek ilgilenilmediğini söyleyen Büyükgebiz, "İnternetten yaptığım araştırmalar sonucunda, HAYTAP'ı da zaten takip ediyordum ve Osmaniye´deki temsilciliğe ulaştım. Hemen gelmemi söylediler. Bu sayede kedimizin tedavisine başlandı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi kedinin muhtemelen soğuklardan dolayı bir araç motoruna girmesinden kaynaklı yaralandığını belirterek, sürücülere uyarılarda bulundu. Laçinbala, araçların çalıştırılmadan önce kornaya basılmasını ve kaputa vurulmasını isteyerek, böylece bu tür yaralanmaların önüne geçilmiş olunacağını ifade etti.

GÖRME KAYBI VAR

Kedinin kulağı ve burnu parçalanmış halde kendisine geldiğini ifade eden Laçinbala, "Gözünde enfeksiyona bağlı ciddi bir görme kaybı var. Yapılan ağız ve diş muayenesinde dişlerinde çürükler tespit ettik. Yaralanmalara bakarsak bir araç motoruna girdiğini tahmin ediyoruz. Havalarımız soğudu, her zaman HAYTAP'ın söylemiş olduğu bir söylem var. Araçları kullanmadan önce kaputa vurun, kornaya basın. Çünkü bu hayvanlar yazın sıcaktan ve güneşten, kışın yağmurdan ve soğuktan kaçmak için araçların altına sığınıyorlar" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kedinin tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydeden Laçinbala şöyle devam etti:

"Bu kedimiz de araç motorlarına giren hayvanlarından biri diye tahmin ediyoruz. Kulağından iltihaplar geliyordu. Antiseptikli suyla kulağını ve burnu temizledik, deri bütünlüğünü sağlayamıyoruz. Yapmış olduğumuz özel pomatlarla tedavisine başladığımız kedimizi HAYTAP olarak yakinen takip ediyoruz. Yaralarını muhtemelen kapatamayacağız, ancak yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-01-29 08:12:21



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