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Osmaniye'de sağlık personeli koronavirüse yenildi

DHA

Osmaniye'de sağlık personeli koronavirüse yenildi


Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde devlet hastanesinde görevli hasta bakıcı Bekir Koluçolak (43), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görevli, Bekir Koluçolak'ın 4 gün öce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Koluçolak, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Bugün fenalaşan, evli ve 1 çocuk babası Bekir Koluçolak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Gündem Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2021-01-29 16:58:36

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