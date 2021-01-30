Toplum destekli polisten karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Osmaniye’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, soba kullanımının yoğun olduğu mahallelerde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınabilecek tedbirler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli ekipler kış aylarında soba kullanımın fazla olduğu mahallelerde evleri ziyaret ederek, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşürler dağıttı. Uygulamalı olarak soba nasıl yakılır, çalışması yapan ekipler, yaptıkları bilgilendirmede ‘Sobalarımızı nasıl yakmalıyız? Soba zehirlenme belirtileri nelerdir? Karbonmonoksit vücudu nasıl etkiler? Karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için neler yapmalıyız?’ başlıklı konuları mahalle sakinlerine anlattı. “Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba felaket olur” sloganı ile karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemlerin yer aldığı broşürleri dağıtılarak vatandaşlardan daha duyarlı olunması istendi.

Ayrıca ekipler, vatandaşlara sobadan sızan karbonmononksit zehirlenmesinden korunmak için eskimiş baca borularının değiştirilmesi, baca ve boruların temizliğinin düzenli yapılması, yatmadan önce kömür atılmaması, lodoslu havalarda bacalar uygun değilse sobanın yakılmaması, rüzgar yönüne göre yön değiştiren baca kapaklarının kullanılması gibi tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.