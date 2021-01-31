Tatlı'nın polisiye romanı "Aşk Faciası" çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GazeteciYazar Ali Tatlı’nın "Aşk Faciası" isimli romanı kitapseverlerle buluştu.

Geçmiş yıllarda çeşitli gazetelerde polis muhabiri olarak çalışan Ali Tatlı, kurgusal polisiye romanıyla okuyucuların karşısına çıktı. Roman, 3 yıl önce işlediği bir cinayetin ardından intihar eden kadının bir gece yarısı eski sevgilisini telefonla aramasıyla ortaya çıkan tuhaf olaylar zincirini anlatıyor.

Platanus Yayınevi’nden çıkan Aşk Faciası’nın kapak fotoğrafı GazeteciFotoğraf Sanatçısı Abdülkadir Karataş tarafından çekildi.

Kapak tasarımı Grafiker Kerim Çakmak’a ait olan Aşk Faciası isimli romanın satışları şimdilik çeşitli kitap satış siteleri üzerinden yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.