Tatlı'nın polisiye romanı "Aşk Faciası" çıktı

GazeteciYazar Ali Tatlı’nın "Aşk Faciası" isimli romanı kitapseverlerle buluştu.
Geçmiş yıllarda çeşitli gazetelerde polis muhabiri olarak çalışan Ali Tatlı, kurgusal polisiye romanıyla okuyucuların karşısına çıktı. Roman, 3 yıl önce işlediği bir cinayetin ardından intihar eden kadının bir gece yarısı eski sevgilisini telefonla aramasıyla ortaya çıkan tuhaf olaylar zincirini anlatıyor.
Platanus Yayınevi’nden çıkan Aşk Faciası’nın kapak fotoğrafı GazeteciFotoğraf Sanatçısı Abdülkadir Karataş tarafından çekildi.
Kapak tasarımı Grafiker Kerim Çakmak’a ait olan Aşk Faciası isimli romanın satışları şimdilik çeşitli kitap satış siteleri üzerinden yapılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.