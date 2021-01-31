Osmaniye’de kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy ve yayla yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

Osmaniye’de bir haftadır etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Düziçi ilçesine bağlı Yeni Farsak köyü ve Hodu Yaylası'nın yolu kapandı. Kapanan yolları açmaya çalışan İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor. Yaklaşık 1 metre kalınlığında karın kapattığı yolda ulaşım sağlanamazken, köy ve yaylada yaşayan vatandaşlara ulaşmak isteyen ekipler iki iş makinesiyle yolun açılması için saatlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği belirtildi.

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