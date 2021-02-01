Osmaniye´de çift cinsiyetli ikiz oğlak doğdu



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de 10 yıllık besici Ömer Çetinkaya´nın (42) keçisi, bir ay önce çift cinsiyetli ikiz oğlak dünyaya getirdi. Oğlakların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Merkeze bağlı Şekerdere köyünde yaşayan 10 yıllık besici Ömer Çetinkaya, bir ay önce doğan oğlakların çift cinsiyetli olduklarını gördüğünde şaşkınlık yaşadı. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyleyen Çetinkaya, "Başta oldukça korktum ancak sağlıkları çok şükür iyi, besleyeceğiz" dedi.

Yavruların sağlık kontrollerini yapan Bal Gibi Çocuk Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Bünyamin Akın ise genetik hormon bozukluklarının bütün hayvanlarda görülebilen bir durum olduğunu, fakat yaygın olarak rastlanmadığını dile getirdi. Bu bozukluğun `hermafroditizm´ olarak adlandırıldığını anlatan Akın, "Bunlar iki tür olur; bir gerçek, bir de yalancı hermafrodit hayvanlar diye ayrılır. Gerçek olanlarda cinsel organların ikisi de bulunmaktadır. Yalancı hermafrodit hayvanlarda ise içerde testis varsa dışarıda dişi cinsel organı vardır. Bu tür bozukluklar, kromozom ya da genetik bozukluk sebebiyle veya uygun olmayan hormon kullanımı sebebiyle oluşur. Genelde ise bu tür bozuklukların sebebi ortaya koyulamamıştır" diye konuştu.

Akın, yavruların gelişimlerinin sağlıklı şekilde devam edeceğini, ancak büyüdüklerinde damızlık olarak kullanılamayacaklarını bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-01 08:21:14



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