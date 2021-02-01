Osmaniye’de aynı aileden 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

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Osmaniye’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Issızca köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, biri bebek 5 kişilik aile baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başlaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından N.S. (70), Ü.G.S. (36), M.S. (12), Ö.F.S. (8) ve K.S. (2) ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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