Osmaniye’de çatıdan düşen yaşlı adam yaralandı

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Osmaniye’de gece saatlerinde çıktığı çatıda dengesini kaybederek aşağıya düşen yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Issızca köyünde kontrol etmek için evlerinin çatısına çıkan M.Ş. (82) isimli şahıs, karanlıkta gözleri görmeyince dengesini kaybederek 2 buçuk metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşlı adamın düştüğünü fark eden aile bireyleri olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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