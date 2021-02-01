Osmaniye’de damdan düşen yaşlı adam yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de hava almak için çıktığı damda dengesini kaybederek düşen yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Issızca köyünde hava almak için evlerinin damına çıkan M.Ş. (82), karanlıkta gözleri görmeyince dengesini kaybederek 2 buçuk metre yükseklikten düştü. Yaşlı adamın düştüğünü fark eden aile bireyleri olayı sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin olay yerinde müdahale ettiği yaşlı adam Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.