Babasının altın ve paralarını çaldı

Osmaniye’de babasına ait 8 adet Cumhuriyet altını ile 20 bin lira nakit parayı çalan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçe ilçesi Aşağıarıcaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. isimli şahıs biriktirdiği 8 adet Cumhuriyet altını ile 20 bin lira nakit parayı evinde sakladığı yerde bulamadı. Altın ve paralarının çalındığı düşünen adam durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde geniş çaplı çalışma başlatan OYİT ve JASAT ekipleri hırsızlık olayını M.S. isimli şahsın oğlu Ö.S.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.