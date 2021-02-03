Göçük oluşan köprü güçlendirildi

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle göçük oluşan köprüde güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Osmaniye’de önceki günlerde etkili olan şiddetli yağmur birçok ilçede maddi hasara yol açtı. Düziçi ilçesi Yeniceharuniye Mahallesi Çatak yoluna giden köprüde de aşırı yağış nedeniyle göçük oluştu. Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla köprüde oluşan göçük güçlendirildi.

Yağışın bazı noktalarda maddi hasara yol açtığını ifade eden Belediye Başkanı Alper Öner, yağış nedeniyle göçük olan oluşan köprünün güçlendirilme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

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