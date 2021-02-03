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Osmaniye’de kar kimine çile kimine eğlence oldu

İHA

Osmaniye’de kar kimine çile kimine eğlence oldu

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, yolların kapanmasıyla çileye dönerken, çocuklar için de eğlence kaynağı oldu.
Osmaniye’de önceki günlerde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Merkeze ve ilçelere bağlı birçok köy ve yayla yolu yoğun kar nedeniyle kapanırken, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan yolların açılması için hummalı bir çalışma yürüten ekipler, köy ve yayla yollarının tekrardan ulaşıma açılması için vardiyalı olarak çalışmalarını devam ettiriyor.
Öte yandan, kar yağışıyla birlikte kendilerini sokaklara atan çocuklar oyun oynayarak karın keyfini çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce çeşitli oyunlar oynayan çocuklar için ise kar eğlence kaynağına dönüştü.

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