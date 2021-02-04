Vali Yılmaz: "Tedbirlerimizi asla gevşetmemeliyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yılmaz: "Tedbirlerimizi asla gevşetmemeliyiz"

İHA

Vali Yılmaz: "Tedbirlerimizi asla gevşetmemeliyiz"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Alınan önlemler sayesinde, ülkemizde ciddi anlamda korona virüs vakaları azaldı. Ancak mutasyona uğrayan virüsün yayılımı da artmaya başladı. Dolayısıyla tedbirlerimizi asla gevşetmemeli, en sıkı şekilde uygulamaya devam etmeliyiz” dedi.
Osmaniye’de korona virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Dr. Sadık Ahmet Caddesi boyunca yapılan korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulunarak, “Sağlığımız için hepimiz için kurallara mutlaka uymalıyız, eğer çevremizde uymayanlar varsa onları da uyarmalıyız. Lütfen bu konuda hassas davranalım ve kurallara uyalım. Kurallara uymamız hepimizin sağlığı için hayati derecede önemlidir” dedi.
Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Her hafta olduğu gibi bu hafta da esnaflarımızı ziyaret ederek hem hatırlarını sorduk hem de Covid19 tedbirlerine yönelik denetimimizi gerçekleştirdik. Alınan önlemler sayesinde, ülkemizde ciddi anlamda korona virüs vakaları azaldı. Ancak mutasyona uğrayan virüsün yayılımı da artmaya başladı. Dolayısıyla tedbirlerimizi asla gevşetmemeli en sıkı şekilde uygulamaya devam etmeliyiz” diye konuştu.
Dr. Sadık Ahmet Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaban hayvanları için doğaya ekmek bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya ekmek bırakıldı
Osmaniye’de kar kimine çile kimine eğlence oldu
YEREL HABERLER Osmaniye’de kar kimine çile kimine eğlence oldu
Göçük oluşan köprü güçlendirildi
YEREL HABERLER Göçük oluşan köprü güçlendirildi
Osmaniye´de iki aileden 11 kişi, sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER Osmaniye´de iki aileden 11 kişi, sobadan zehirlendi
İnternetten terlik almak isterken dolandırıldı
YEREL HABERLER İnternetten terlik almak isterken dolandırıldı
Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
Babasının altın ve paralarını çaldı
YEREL HABERLER Babasının altın ve paralarını çaldı
Mezarlık kapılarını çalan hırsızlar köylüleri isyan ettirdi Osmaniye'de kapıları çalan hırsızların bulunmasını isteyen vatandaşlar köyün giriş çıkışına kamera takılmasını istedi
YEREL HABERLER Mezarlık kapılarını çalan hırsızlar köylüleri isyan ...