Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Osmaniye’de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmacılı köyünde dağlık alanda keçilerini otlatan bir vatandaş iki keçisinin kayaklara tırmandığını gördü. Geçen zaman içerisinde keçilerin kayalıklardan aşağıya inemediğini fark eden vatandaş, durumu Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, keçilerin bulunduğu kayalara tırmandı. Ardından gerekli hazırlıkları yaparak halat yardımıyla aşağıya inen ekipler keçileri güvenli alana yönlendirdi.
Kayalıklardan kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.