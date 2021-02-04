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Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor: 3-2

DHA

Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor: 3-2


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Taner Tuncer (xx), Ali Etlikci (xx), Caner Kurt (xx) 
OSMANİYESPOR FK: Mesut Balkan (xx), Kerim Bölük (xxx), Alper Yener (xxx) (Dk. 72 Bora Yılmaz), Alpay Aldemir (xxx) (Dk.61 Ali Ateş), Oğuzhan Bozkurt (xxx) (Dk.88 Metcan Dursun), Sırat Yeşilördek (xx), Yavuz Koç (xxx) (Dk.61 Gencay Erten), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xxx), Soner Birinci (xx), Bekir Can Kara (xxx) (Dk.88 Burak Evren), Onur Kızıltaş (xxx)
ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen Çilingir (x), Arda Can (xx), Mustafa Acar (xx), Reşit Sevindir (xxx), Cebrail Serçek (xx), Reha Kurt (x) (Dk.46 Mehmet Avcı), Emre Karadağ (x), Ali Emre Erhal (x), Mert Sarı (xx) (Dk.80 Ali Sabuncu), Tahsin Hacımustafaoğlu (x) (Dk.70 Furkan Çarıkçı), Ahmet Hasan İmer (xx) (Dk.85 Cömert Kandemir)
GOLLER: Dk.20 Oğuzhan Bozkurt, Dk.34 Kerim Bölük, Dk. 41 Alpay Aldemir (Osmaniyespor), Dk. 52 Raşit Sevindir (P), Dk90+ Reşit Sevindir (Şile Yıldızspor)
SARI KARTLAR: Dk.25 Tahsin Hacımustafaoğlu, Dk.68 Raşit Sevindir, Dk.76 Mehmet Avcı (Şile Yıldızspor), Dk.52 Mesut Balkan, Dk.87 Soner Birinci (Osmaniyespor)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü grup 19'uncu hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı Şile Yıldızspor'u 3-2 yendi. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.00'da başlayan maçı, Taner Tuncer, Ali Etlikci ve Caner Kurt hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın 20'nci dakikasında Sarı Yeşilli oyuncu Oğuzhan Bozkurt, topu filelere göndererek rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağladı. Osmaniyesporlu Kerim Bölük 34'üncü dakikada, Alpay Aldemir ise 41'inci dakikada topu filelere göndererek skorun 3-0 olmasını sağladılar. İkinci yarıda ise Yeşil Siyahlı oyuncu Mesut Balkan 52'nci dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı. Uzatma dakikalarında konuk takım oyuncusu Reşit Sevindir skoru 3-2 yapan golü filelere gonderdi. Sahadan galibiyetle ayrılan Osmaniyespor FK, puanını 24'e yükseltmiş oldu.
Karşılaşmayı Osmaniye Vali Erdinç Yılmaz, İl jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, takım yönetici ve idarecileri ile taraftar dernekleri temsilcileri izledi.DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-02-04 15:11:57

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