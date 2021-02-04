3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Şile Yıldızspor: 2

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Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, kendi evinde konuk ettiği Şile Yıldızspor’u 32 mağlup etti.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Taner Tuncer xx, Ali Etlikci xx, Caner Kurt xx

Osmaniyespor FK: Mesut Balkan xx, Kerim Bölük xxx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xxx, Soner Birinci xx, Onur Kızıltaş xxx, Alper Yener xx (Bora Yılmaz dk. 73 xx), Sırat Yeşilördek xx, Yavuz Koç xx (Gencay Erten dk. 64 xx), Bekir Can Kara xxx (Burak Evren dk. 88 ?), Alpay Aldemir xxx (Ali Ateş dk. 62 xx), Oğuzhan Bozkurt xxx (Mertcan Dursun dk. 89 ?)

Şile Yıldızspor: Erşen Çilingir x, Arda Can xx, Mustafa Acar xx, Cebrail Serçek x, Emre Karadağ xx, Raşit Sevindir xxx, Ali Emre Erhal xx, Mert Sarı xx (Ali Sabuncu dk. 81 ?), Tahsin Hacımustafaoğlu x (Furkan Çarkçı dk. 71 xx), Ahmet Hasan İmer xx (Cömert Kandemir dk. 86 ?), Ahmet Hasan İmer xx, Reha Kurt x (Mehmet Avcı dk. 46 xx)

Goller: Oğuzhan Bozkurt (dk. 20), Kerim Bölük (dk. 35), Alpay Aldemir (dk. 42) (Osmaniyespor FK) Raşit Sevindir (dk. 52 Pen., dk. 90) (Şile Yıldızspor)

Sarı kartlar: Mesut Balkan, Soner Birinci (Osmaniyespor FK), Tahsin Hacımustafaoğlu, Raşit Sevindir, Mehmet Avcı (Şile Yıldızspor)

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