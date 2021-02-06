Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi



OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE merkeze bağlı Tehçi köyünde, şizofren hastası oğulları tarafından evleri ateşe verilen aile, yetkililerden yardım istedi. Sağlık sorunları bulunan kardeşinin bir an önce tedavi edilmesini için yetkililere çağrıda bulunan K.Ç., daha büyük felaketlere yol açmadan acilen bir şeyler yapılmasını istedi.

Merkeze bağlı Tehçe köyünde önceki gün şizofren hastası Ş.Ç (34) ile babası M.Ç. (82) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Ş.Ç., babasının tek katlı kerpiç evini ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev ve içindeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. S.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

M.Ç., oğluna artık bakamaz duruma geldiklerini belirterek, "Bizim gücümüz kalmadı, devletimiz oğlumuzu alıp rehabilitasyon merkezine göndersin. Tek isteğimiz budur" diye konuştu.

Ş.Ç.´nin ağabeyi K.Ç. ise kış gününde evsiz kaldıklarını vurgulayarak, "Öncelikle evimizin yeniden kullanılabilir hale getirmek için maddi desteğe ihtiyacımız var. Kış günü ortada kaldık, ne yapacağımızı şaşırmış bir durumdayız. Hastamızın daha büyük bir felaketlere yol açmaması için acilen bir şeyler yapılmasını istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-06 08:35:32



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