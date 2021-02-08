Çocukların Survivor'u renkli görüntüler oluşturdu Osmaniye’de kısıtlamada canı sıkılan çocuklar evlerinin bahçelerine kurdukları Survivor parkurunda doyasıya eğlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların Survivor'u renkli görüntüler oluşturdu Osmaniye’de kısıtlamada canı sıkılan çocuklar evlerinin bahçelerine kurdukları Survivor parkurunda doyasıya eğlendi

İHA

Çocukların Survivor'u renkli görüntüler oluşturdu Osmaniye’de kısıtlamada canı sıkılan çocuklar evlerinin bahçelerine kurdukları Survivor parkurunda doyasıya eğlendi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kısıtlamadan dolayı canları sıkılan çocuklar, evlerinin bahçesine kendi imkanlarıyla kurdukları Survivor parkurunda hem yarıştılar hem de doyasıya eğlendiler. Aile büyüklerinin de dahil olduğu yarışlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
Düziçi ilçesine bağlı Alibozlu köyünde yaşayan çocuklar, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında canları sıkılınca televizyonda yayınlanan Survivor yarışma programından esinlenerek kendi imkanlarıyla evlerinin bahçelerine Survivor parkuru kurdular. Aile büyüklerinin de dahil olduğu oyunlarda ortaya renkli görüntüler çıkarken çocuklar hedefe ulaşabilmek için var güçleri ile kıyasıya mücadele ettiler. Hem yarışan hem de doyasıya eğlenen çocuklar kısıtlama sürecinde canları sıkıldıkları için böyle bir aktivite yaptıklarını söylediler.
Birinci olabilmek için kıyasıya mücadele eden çocuklar, “Okullarımız tatil, kısıtlama nedeniyle evde canımız sıkıldı. Kendi imkanlarımızla evimizin bahçesine Survivor parkı kurduk. Arkadaşlarımızla yarışarak eğleniyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı
Site bahçesinde korkutan silahlı çatışma kamerada
YEREL HABERLER Site bahçesinde korkutan silahlı çatışma kamerada
Film sahnesi değil, sokak ortasında kız yüzünden çatışma Osmaniye’de kez meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişi birbirlerine kurşun yağdırdı Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen çatışmadan sonra gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Film sahnesi değil, sokak ortasında kız yüzünden ...
Aydınlar köyünde 2 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Aydınlar köyünde 2 ev karantinaya alındı
Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 kişiye 133 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 ...
Düziçi’nde iki apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Düziçi’nde iki apartman karantinaya alındı
Osmaniye’de bıçaklı ve tahralı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de bıçaklı ve tahralı kavga: 2 yaralı
Kar maskeli market hırsızları yakalandı Osmaniye’de bir marketin kilidini demir makasıyla kıran soyguncular 10 bin liralık sigara çaldı
YEREL HABERLER Kar maskeli market hırsızları yakalandı Osmaniye’de ...
Demir kesme makasıyla iş yerine giren kar maskeli hırsızlar kamerada
YEREL HABERLER Demir kesme makasıyla iş yerine giren kar maskeli ...
Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi
YEREL HABERLER Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan ...