Osmaniye’de Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı

İHA

Osmaniye’de Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı

Osmaniye’de yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 4 mülteci, uygulama noktasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, TarsusAdanaGaziantep otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden gelen şehirlerarası otobüslerde denetim yaptı. Denetimler esnasında durdurulan bir otobüste kimlik belgesi olmayan Afgan uyruklu 4 şahıs tespit edildi. Türkiye’ye yasa dışı yollarla Ağrı Doğubayazıt ilçesinden girdiği belirlenen mülteciler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 4 kişinin sınır dışı edileceği öğrenildi. Otobüs şoförü Ş.T. ile muavin A.A. hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı.
Öte yandan, Afgan uyruklu şahısların ülkelerinde tanıştıkları insan kaçakçılarına 8 bin dolar para ödeyerek İran üzerinden Türkiye’ye girdikleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukların Survivor'u renkli görüntüler oluşturdu Osmaniye’de kısıtlamada canı sıkılan çocuklar evlerinin bahçelerine kurdukları Survivor parkurunda doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Çocukların Survivor'u renkli görüntüler ...
Site bahçesinde korkutan silahlı çatışma kamerada
YEREL HABERLER Site bahçesinde korkutan silahlı çatışma kamerada
Film sahnesi değil, sokak ortasında kız yüzünden çatışma Osmaniye’de kez meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişi birbirlerine kurşun yağdırdı Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen çatışmadan sonra gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Film sahnesi değil, sokak ortasında kız yüzünden ...
Aydınlar köyünde 2 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Aydınlar köyünde 2 ev karantinaya alındı
Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 kişiye 133 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 ...
Düziçi’nde iki apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Düziçi’nde iki apartman karantinaya alındı
Osmaniye’de bıçaklı ve tahralı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de bıçaklı ve tahralı kavga: 2 yaralı
Kar maskeli market hırsızları yakalandı Osmaniye’de bir marketin kilidini demir makasıyla kıran soyguncular 10 bin liralık sigara çaldı
YEREL HABERLER Kar maskeli market hırsızları yakalandı Osmaniye’de ...
Demir kesme makasıyla iş yerine giren kar maskeli hırsızlar kamerada
YEREL HABERLER Demir kesme makasıyla iş yerine giren kar maskeli ...
Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi
YEREL HABERLER Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan ...