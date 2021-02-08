Osmaniye´de Afgan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE´de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afgan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Otobüs şoförü Ş.T. ile muavin A.A. hakkında 'göçmen kaçakçılığı´ suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında, kamu düzeni ve güvenliğini bozan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Uygulamada, Ş.T. yönetimindeki bir yolcu otobüsü durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Araç içerisinde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, kendi ülkelerinde tanıştıkları organizatörlere kişi başı 2 bin dolar ödeyerek günlerce süren yolculuklar sonunda İran güzergahını kullanıp Ağrı-Doğubayazıt kırsalından ülkeye giriş yaptıkları ve devamında karayolu ile İstanbul'a gitmeyi planladıkları belirlendi.

Otobüs şoförü Ş.T. ve muavin A.A. hakkında, göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-08 11:42:12



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