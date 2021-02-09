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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yılmaz: “Osmaniye’de mutantlı virüse rastlanmadı”

İHA

Vali Yılmaz: “Osmaniye’de mutantlı virüse rastlanmadı”

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Mutantlı virüs ülkemizde görüldü. Birçok yerde var. Şu ana kadar Osmaniye’de mutantlı virüse rastlanmadı. Dolayısıyla çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz” dedi.
Osmaniye’de korona virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Palalı Süleyman Caddesi boyunca yapılan korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Erdinç Yılmaz, “Biliyoruz ki korona virüsü ancak tedbirlere uyarak yenebiliriz. Artık mutantlı virüs de ülkemizde görüldü. Birçok yerde var. Dolayısıyla çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. İnşallah kurulara ve tedbirlere uyarak virüs salgınından kurtulacağız. Ben bu anlamda Osmaniyeli hemşehrilerimin gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Şu ana kadar da Osmaniye’de mutantlı virüse rastlanmadı. İnşallah da olmaz. Umarım hepsini bitiririz temennimiz budur” diye konuştu.
Palalı Süleyman Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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