Osmaniye’de asayiş olaylarına 19 tutuklama

Osmaniye’de 131 Ocak tarihleri arasından yapılan uygulama ve operasyonlarda gözaltına alınan 820 kişiden 19’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 131 Ocak tarihleri arasında yapmış oldukları asayiş uygulaması ve operasyonlarda 820 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 41 şüpheliden 19’u tutuklandı. 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 11 şahıs da adli makamlarca serbest bırakıldı. Diğer 779 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca emniyet müdürlüğünden serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, 19 adet tabanca, 4 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 22 adet tüfek fişeği,8 adet çeşitli silah aksesuarı, 17 adet cep telefonu, 4 adet elektronik eşya, 1 adet antika eşya, 9 adet delicikesici alet, 1 adet canlı hayvan, 2 adet oyun gereçleri ele geçirildi.

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