Osmaniye’de metruk binaya kumar operasyonu

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde metruk binada kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası verildi.



Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri metruk bir binada kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda Merkez Mahallesi'nde bulunan metruk binaya operasyon düzenleyen ekipler şahısları kumar oynarken suçüstü yakaladı. Binanın penceresinden tek tek çıkartılan 8 kişiye kumar oynamak, oynatmak ve yer temini sağlamak suçlarından adli işlem başlatılırken toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

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