Vali Yılmaz: "Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak hepimizin boynunun borcudur"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen KorucuEmekli Polis Memuru Kadir Kızar’ın ailesini ziyaret etti.

Vali Erdinç Yılmaz, 31 Ağustos 1999 tarihinde Osmaniye’nin Zorkun Yaylası Karanlıkdere mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan KorucuEmekli Polis Memuru Kadir Kızar’ın ailesine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında şehidin anısına Kur’anı Kerim okunarak, dua edildi. Şehidin ailesi ile bir sohbet eden Yılmaz, şehidin torunlarına çeşitli hediyeler verdi.

Makamların mevkilerin en yücesinin şehitlere ait olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, “Vatanımız için canlarını veren aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizin aileleri bizlere kıymetli bir emanettir, her zaman onların yanında olacağız. Şehidimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun” dedi. Vali Yılmaz, ziyaret sırasında Şehidimizin torunlarına hediyeler verdi.

Şehidin ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Erdinç Yılmaz’a ve beraberindekilere teşekkür etti. Ziyaret sonunda Vali Yılmaz’ın eşi Şenay Yılmaz tarafından, şehidin eşine Kur'anı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi.

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